Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung durch Reifenstechen an geparktem Pkw in der Hauptstraße 41-43

Nierstein-Schwabsburg (ots)

Eine 41-jährige Niersteinerin parkte ihren Pkw VW Caddy von 13.12.2019, 21 Uhr bis zum nächsten Morgen um 07.40 Uhr an oben genannten Ort auf der Straße. Ein zurzeit unbekannter Täter stach vermutlich mit einem Schraubendreher in alle vier Reifen, so dass diese erneuert werden müssen und ein Schaden von ca. 400 Euro entstand.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330.

