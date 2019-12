Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in der Mainzer Straße 100 (innerstädtische B9)

Nierstein (ots)

Der Pkw Fiat Panda einer 40-jährigen Niersteinerin parkte in der Nacht von 13. auf 14.12.2019 vor oben genanntem Haus. Zwischen 23 Uhr und 08.20 Uhr streifte ein in Richtung Worms vorbeifahrender Lkw der Marke Mercedes den Fiat und beschädigte ihn erheblich an der kompletten linken Seite(wirtschaftlicher Totalschaden, ca. 3000 Euro). Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei in Oppenheim sucht unter der Tel.-Nr. 06133-9330 Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Flüchtigen geben können.

