Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall

Nierstein,Pestalozzistraße (ots)

Am Donnerstag Vormittag, 12.12.19, 10:25 Uhr befährt die 37-jährige Niersteinerin die Pestalozzistraße in Richtung B9. In Höhe der dortigen Postfiliale ist sie kurz abgelenkt und stößt gegen ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Durch den Aufprall laufen an ihrem Fahrzeug anschließend Betriebsstoffe aus, die durch die Feuerwehr Nierstein gegen Einlaufen in die Kanalisation gesichert werden. Eine Gefahr für Kanalisation und Boden besteht nicht. Durch eine Spezialfirma werden die Betriebsstoffe aufgenommen und die Fahrbahn gereinigt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 8000,- Euro geschätzt

