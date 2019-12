Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Oppenheim, Sant´Ambrogio-Ring (ots)

Am Montag, 09.12.19 hatte die 5o-jährige Dienheimerin ihren Pkw, einen VW Golf, in der Zeit von 09:45 - 13:00 Uhr, auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes stehen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam, waren eine Delle und Kratzer in der Beifahrertür. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden (geschätzt ca. 750,- Euro) zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim, 06133-9330,entgegen.

