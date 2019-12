Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Einfamilienhaus

Selzen (ots)

In den Abendstunden des 07.12.2019 brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Römerweg ein. Die Täter hebelten die Terrassentür an der Rückseite des Hauses auf und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Bargeld und Schmuck. Zum Zeitpunkt des Einbruchs waren die Bewohner nicht anwesend. Als sie kurz nach 23:00 h nach Hause kamen, bemerkten sie den Einbruch. Welches Diebesgut die Täter erbeuteten, muss noch eine genaue Bestandsaufnahme ergeben. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

