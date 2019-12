Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Nierstein (ots)

Ein mit drei Personen besetzter PKW befuhr am 08.12.2019, 08:07h die Mainzer Straße (B 9)in Nierstein, von Mainz kommend in Richtung Worms. Auf Höhe Mainzer Straße 60 kam der 25-jährige Fahrer aus Osthofen, aus bislang ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf den ordnungsgemäß, in der dortigen Parkbucht abgestellten PKW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser PKW noch auf zwei weitere, ebenfalls geparkte Fahrzeuge geschoben. Der auf der Rückbank des unfallverursachenden PKW sitzende Passagier, ein 23-jähriger Mann aus Osthofen, erlitt schwere Verletzungen und musste in die Uni-Klinik nach Mainz verbracht werden. Der Fahrer selbst und dessen Beifahrer blieben unverletzt. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell