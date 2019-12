Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Nierstein (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht kam es in der Zeit zwischen dem 30.11.2019, 21:00 Uhr und dem 01.12.2019, 10:50 Uhr in der Oberdorfstraße in Nierstein. Ein gegenüber der Hausnummer 27 am rechten Fahrbahnrand abgestellter PKW VW Golf wurde am linken Kotflügel unfallbeschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 200 Euro. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall und dem Fahrer bzw. der Fahrerin geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden (06133-933-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell