Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruchsdiebstahl

Dalheim (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 28.11.19, 10:30 Uhr und 01.12.2019, 15:30 Uhr kam es in der Römerstraße in Dalheim zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter hebelten die Terrassentür eines dortigen Einfamilienhauses auf und verschafften sich hierdurch Zutritt zu dem Wohnhaus. Es wurden mehrere Zimmer durchwühlt und Wertgegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden (06133-933-0).

