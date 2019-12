Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Gau-Bischofsheim (ots)

Eine 30-jährige Gau-Bischofsheimerin hatte ihren Pkw Opel Astra im Zeitraum von 30.11.2019, 19.15 Uhr bis 22.30 Uhr in Gau-Bischofsheim, "Am Schwarzfelder Weg" geparkt. Ein zurzeit unbekannter Pkw, vermutlich Mercedes-Benz stieß bei der Vorbeifahrt gegen den linken Außenspiegel, so dass ein Schaden von ca. 300 Euro entstand. Obwohl der Verursacher den Anstoß bemerkt haben muss, entfernte sich dieser/diese unerlaubt und unerkannt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330 zu melden.

