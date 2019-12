Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Sachschaden unter Alkoholeinfluss

Gau-Bischofsheim (ots)

Am 30.11.2019, um 21.10 Uhr kam es in Gau-Bischofsheim, Pfarrstraße in einem Kurvenbereich zum leichten seitlichen Zusammenstoß zweier sich begegnender Pkw (52-jähriger Harxheimer und 37-jährige Gau-Bischofsheimerin), wobei ein Gesamtschaden von ca. 1800 Euro entstand. Als Unfallursachen konnte schnell ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot und übermäßiger Alkoholkonsum bei dem Mann festgestellt werden. Da ein vorläufiger Test vor Ort knapp unter 2 Promille ergab, erfolgten die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt und die Sicherstellung seines Führerscheines und Pkw-Schlüssels. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell