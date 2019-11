Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit Leichtverletzten

Nierstein, Pestalozzistraße (ots)

Die 43-jährige Niersteinerin, mit ihrer 12-jährigen Beifahrerin, befährt am Donnerstag Abend, 28.11.19 gegen 18:30 Uhr, die Pestalozzistraße in Nierstein. Hinter ihr fährt eine 20-jährige aus Dalheim mit ihrem Pkw. Verkehrsbedingt muss die Niersteinerin abbremsen, was die hinter ihr fahrende Dalheimerin zu spät bemerkt und auffährt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 7500,- Euro. Durch den Aufprall wurden die 43 und 12-jährige leicht verletzt. Sie klagten über Kopfschmerzen. Das Fahrzeug der Dalheimerin musste abgeschleppt werden.

