Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oppenheim, Am Hohen Brückenweg (ots)

Der 23-jährige aus Nierstein befährt am Dienstag Abend, 26.11.19 gegen 23:00 Uhr, die Ernst-Delorme-Str. aus Richtung Saarstraße in Richtung Kaufland. An dem dortigen Kreisverkehr verliert er vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit und seiner Alkoholisierung die Kontrolle über das Fahrzeug und fährt über die vorgelagerte Verkehrsinsel des Kreisverkehrs. Hierbei werden Fahrzeug als auch die Verkehrszeichen beschädigt. Sein Fahrzeug stellt er in einem Wirtschaftsweg ab. Größere abgefallene Teile wie Kühlergrill werden noch im Fahrzeug verstaut bevor er sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Er kann aber kurz darauf kontrolliert und als Fahrer identifiziert werden. Bei der Kontrolle wird Alkoholgeruch festgestellt und ein Alkoholtest ergibt 1,8 Promille. Dem jungen Fahrer wird einen Blutprobe entnommen und der Führerschein wird sichergestellt.

