Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht, geparktes Fahrzeug beschädigt

Nierstein (ots)

Ein 57-jähriger Niersteiner parkte seinen Pkw, Mercedes-Benz, grau, vom 22.11.2019 14:15 bis 23.11.2019 11:15 Uhr in der Liebigstraße in Nierstein. Ein zurzeit unbekannter anderer Verkehrsteilnehmer, vermutlich Pkw, streifte den Mercedes-Benz hinten rechts und hinterließ an der Stoßstange Kratzer, so dass ein Schaden von ca. 1500 Euro entstand. Der Verursacher, zu dem es keinerlei Hinweise gibt, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise zu dem anderen beteiligten Fahrzeug nimmt die Polizei Oppenheim unter Tel.: 06133-9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell