Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Mehrere Einbrüche in Undenheim

Undenheim (ots)

Am Freitag, den 22.11.2019, kurz nach 22:00 Uhr wurde der Polizei Oppenheim mitgeteilt, dass es zu zwei Einbrüchen in einem Wohngebiet am Ortsrand in Undenheim gekommen war. In einem Anwesen wurde in der Zeit zwischen 20:00 bis 22:00 Uhr die Holzeingangstür der Souterrainwohnung massiv aufgehebelt. Über die dortige Wohnung konnten die unbekannten Täter auch in das restliche Haus gelangen. Das Anwesen wurden komplett durchsucht. Letztlich wurden Schmuck und Bargeld im hohen dreistelligen Bereich entwendet. In unmittelbarer Nähe kam es an einem weiteren Anwesen ebenfalls zu einem Einbruch. Dieser muss vor 21:30 Uhr stattgefunden haben. Die unbekannten Täter hebelten hierzu ein Fenster an der Frontseite eines Einfamilienhauses auf und drangen hierüber in das Anwesen ein. Mehrere Behältnisse in verschiedenen Räumen wurden durchsucht. Ob, bzw, was entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Am Samstag, 23.11.2019, gegen 14:30 wird die Polizei über einen weiteren Einbruch in Kenntnis gesetzt. Die Eigentümer der betroffenen Doppelhaushälfte befinden sich derzeit im Urlaub. Die unbekannten Täter hebelten hier die Terassentür auf und gelangten dadurch ins Anwesen. Alle Räume des Anwesens wurden durch die Täter betreten und durchsucht. Die aufnehmenden Beamten konnten offen stehende Schmuckschatullen feststellen. Eine im Keller befindliche Naturheilkundepraxis wurde ebenfalls durch die Täter betreten. Hier wurden die dort stehenden Schränke angegangen. Angaben zum Stehlgut können bislang nicht gemacht werden.

