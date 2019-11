Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht, Fahrer alkoholisiert

Bodenheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 22.11.2019 auf Samstag, 23.11.2019 kam es kurz nach 00.00 Uhr in Bodenheim in der Gaustraße zu einem Verkehrsunfall. Zeugen konnten beobachten, wie ein Fahrzeug beim Ausparken rückwärts gegen ein anderes Fahrzeug stieß und hierdurch einen Sachschaden verursachte. Der Fahrer sei anschließend ausgestiegen, habe sich den Schaden angeschaut und sei anschließend in Rtg. Ortsmitte Bodenheim davon gefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch Ermittlungen können die Halterin des Fahrzeuges und schließlich auch der Fahrer aufgefunden werden. Der vermutliche Fahrer wies Anzeichen auf eine Alkoholisierung auf. Es handelte sich um einen 47-jährigen Mann aus Wiesbaden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

