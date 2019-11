Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Beschädigte Mauer der Ortsgemeinde Nackenheim

Nackenheim (ots)

In der Rheinstraße 86 in Nackenheim wurde eine Steinmauer der Ortsgemeinde Nackenheim beschädigt. Vermutlich ist ein Fahrzeug beim Rangieren oder Rückwärtsfahren gegen die Mauer gestoßen und hat diese hierdurch verschoben. Es konnten blaue Farbpartikel an der Mauer festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an der Mauer kann noch nicht genau beziffert werden, es ist jedoch von einem hohen Sachschaden auszugehen. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug und bzw. oder dem Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell