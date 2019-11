Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl aus Umkleide

Oppenheim, Am Stadtbad, IGS (ots)

Am Mittwoch, 20.11.19 zwischen 11:30 - 13:00 Uhr, kam es in den Umkleideräumen der IGS Oppenheim zu mehreren Diebstählen. Es wurden Kleidungsstücke als auch Bargeld entwendet. Die Außentüren der Sporthalle waren verschlossen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, insbesondere keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt zu lassen

