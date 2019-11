POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Oppenheim

Der 36-jährige Lkw-Fahrer aus Mainz befährt mit seinem Lkw die L433 von Mommenheim in Richtung Schwabsburg. In einem Kurvenbereich kommt ihm ein weißer Lkw entgegen, der zu weit nach links kommt und beide Spiegel stoßen aneinander und werden beschädigt. Der weiße Lkw hält nicht an und fährt in Richtung Mommenheim weiter. Hinter diesem Lkw fährt ein Pritschenwagen, der den Unfall ebenfalls mitbekommen hat. Der Schaden an dem einen Lkw wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hinweise zu dem weißen Lkw bitte an die Polizei in Oppenheim, 06133-9330. Der/die Insassen des Pritschenwagens möchten sich ebenfalls bei der Polizei melden.

