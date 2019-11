Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Personen am Kreisverkehrsplatz Fundgrube/Mc Donald`s

Oppenheim (ots)

Der PKW eines 38-jährigen Niersteiners, besetzt mit drei Personen, befuhr am 16.11.2019, um 18.25 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße von der Wormser Straße/REWE kommend und fuhr in den Kreisverkehr ein, um ihn an der zweiten Ausfahrt zu verlassen und weiter in Richtung Gartenstraße zu fahren. Ein wartepflichtiger 57-jährige Oppenheimer PKW-Fahrer, welcher von der Ernst-Delorme-Straße kam und ebenfalls in den Kreisel einfuhr, übersah den bereits im Kreisverkehr befindlichen bevorrechtigten PKW des Niersteiners, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Niersteiner selbst und seine mitfahrende 34-jährige Ehefrau wurden leicht verletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gesamtschaden ca. 9.000.-Euro.

