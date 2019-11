Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Apotheke

Undenheim (ots)

In der Nacht von Freitag, 15.11.2019 auf Samstag, 16.11.2019, gegen 00:30 Uhr bemerkt ein Kurierfahrer eine offen stehende Tür an der Apotheke in der Staatsrat-Schwamb-Straße in Undenheim. Als die Polizei eintrifft, stellt diese fest, dass innerhalb der Apotheke mehrere Tresore angegangen und teilweise aufgebrochen worden sind. Entwendet wurden die kompletten Tageseinnahmen in einem hohen vierstelligen Bereich. Der Tatort wurde durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Im Nahbereich konnten Gegenstände aufgefunden werden, die wahrscheinlich den Tätern zuzuordnen sind. Aufgrund dessen und der der zeitlichen Nähe der Tat war zur Fahndung unter anderem der Polizeihubschrauber im Einsatz. Bei verdächtigen Wahrnehmungen bittet die Polizei darum sie unter der bekannten Rufnummer zu informieren.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell