Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Uelversheim, K41 (ots)

Am Mittwoch Abend, 13.11.19, gegen 18:45 Uhr kommt es auf der K 41 zwischen Dienheim und Uelversheim im Begegnungsverkehr zu einem Verkehrsunfall. Beide Fahrzeuge stoßen mit den Außenspiegeln aneinander. Der 70-jährige Fahrer aus Uelversheim hält am rechten Fahrbahnrand an. Er wendet, um zu dem anderen Fahrzeug zu fahren, welches ebenfalls kurz angehalten hat. Währenddessen hat sich das andere Fahrzeug aber in Richtung Uelversheim entfernt. Der 70jährige sucht noch in Uelversheim nach dem Fahrzeug, kann dieses aber nicht mehr finden. Am Fahrzeug des 70-jährigen wird der Außenspiegel und die Scheibe der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2500,- Euro. Hinweise zu dem anderen beteiligten Fahrzeug nimmt die Polizei Oppenheim unter Tel.: 06133-9330 entgegen.

