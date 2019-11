POL-PIOPP: Unfall mit Lkw

Polizeiinspektion Oppenheim

Am Mittwoch, 13.11.19 gegen 15:00 Uhr befährt der 59jährige aus Lonsheim mit seinem Lkw das Gelände eines Firmenkomplexes in Bodenheim. Der Spezial-Lkw zum Aufladen von Container hat eine nach vorne gerichtete Aufnahmevorrichtung für die Müllcontainer. Mit der Gabel kam er zu nah an ein rechts geparktes Wohnmobil und hat die Gabel in das Heck gerammt. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von schätzungsweise 11.000,- Euro.

