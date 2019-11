Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit verletztem Radfahrer

Oppenheim, In den Weingärten (ots)

Am Mittwoch Vormittag, 13.11.19, gegen 11:00 Uhr, befährt der 57-jährige Radfahrer aus Bodenheim die Straße In den Weingärten in Oppenheim. An der Kreuzung In den Weingärten/Im Herrnweiher beachtet der nicht die Vorfahrt des von links kommenden bevorrechtigten 62-jährigen Oppenheimers, der in Richtung Am Stadtbad fährt. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer wird medizinisch versorgt und kommt mit einer Fraktur des linken Knöchels ins Krankenhaus. Der Rettungshubschrauber Christoph war vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1600,- Euro

