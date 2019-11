Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Versuchter Einbruch in Backstube in Oppenheim

Oppenheim (ots)

Am 11.11.2019, gegen 04:40 Uhr, wurde versucht in eine Backstube, die sich "Am hohen Brückenweg" in Oppenheim befindet, einzubrechen. Der oder die Täter versuchten im rückwärtigen Bereich der dortigen Ladezone der Backstube sich unbefugt Zugang zu verschaffen. Es wurde vergeblich versucht mittels eines Hebelwerkzeuges eine massive Metalltür aufzuhebeln. Der oberhalb dieser Tür befindliche Bewegungsmelder wurde abgerissen. An der Metalltür und der Hausfassade entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

