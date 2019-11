Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht in Bodenheim, Am Kuemmerling 5

Bodenheim (ots)

Ein 25-jähriger Bodenheimer parkte seinen Pkw, Suzuki Swift, weiß, von 06.11.2019, 17.30 Uhr bis 07.11.2019, 20 Uhr an oben genannten Ort auf der Straße in Höhe eines Reifenhändlers. Ein zurzeit unbekannter anderer Verkehrsteilnehmer, vermutlich Pkw, streifte den Suzuki vorne links und hinterließ an Kotflügel und Spoiler einige Eindellungen und Lackschaden, so dass ein Schaden von ca. 1500 Euro entstand. Der Verursacher, zu dem es keinerlei Hinweise gibt, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oppenheim unter der 06133-9330 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell