Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrraddiebstahl

Oppenheim, Am Stadtbad (ots)

In der Zeit vom Dienstag, 05.11.19, 07:30 - Mittwoch, 06.11.19, 15:00 Uhr, wurde an der IGS Oppenheim ein grau-schwarzes Mountainbike aus dem dortigen Fahrradkäfig entwendet. Es war mittels Spiralschloss befestigt. Auch dieses war nicht mehr vor Ort. Hinweise bitte an die Polizei in Oppenheim, 06133-9330.

