Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Winterreifen entwendet

Selzen, Ostergasse (ots)

Am Dienstag Abend, 05.11.19, gegen 19:50 Uhr, werden aus einem Einfahrtsbereich eines Anwesens in der Ostergasse 4 Winterreifen entwendet. Diese waren an der Hauswand abgestellt. Beobachtet wurde, wie ein heller Transporter vor dem Anwesen anhielt, zwei Personen ausstiegen und die Reifen einluden. Hinweise zu den Personen als auch zu dem Transporter nimmt die Polizei Oppenheim, 06133-9330 entgegen.

