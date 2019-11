Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrunfall

Oppenheim, Gaustraße, Friedhof (ots)

Die 76-jährige Fahrerin aus Dalheim befährt die K 44 von Dexheim in Richtung Oppenheim. In Höhe des Oppenheimer Friedhofes gerät sie, vermutlich wegen Unachtsamkeit, nach links von der Fahrbahn ab und stößt gegen eine Mauer. Hierbei wird die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 2000,-Euro geschätzt. An der Mauer entsteht kein Schaden.

