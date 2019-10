Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht, geparkter PKW beschädigt

Dolgesheim (ots)

Der 56-Jährige Dolgesheimer Fahrzeugbesitzer (BMW, Farbe: blau) parkt seinen PKW in der Gaustraße in Dolgesheim vor dem Anwesen mit der Hausnummer 38. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchiert aus unbekannten Gründen den am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 28.10.2019 (17:30 Uhr) und 29.10.2019 (08:35 Uhr). Hinweise in der Sache nimmt die Polizeiinspektion Oppenheim unter 06133-9330 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell