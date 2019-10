Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Nierstein (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Pestalozzistraße, wird beim Fahrzeugführer gegen 01.40 Uhr Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 0,89 Promille. Gemäß Bußgeldkatalog kommt auf den 30-jährigen Fahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss er im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

