Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mommenheim (ots)

Am Freitag, 25.10.19, gegen 12:13 Uhr schätzt ein 21- jähriger aus Stadecken-Elsheim beim Abbiegen in die St. Nazarius-Straße den Abstand zum in der Straße haltenden PKW der 44-jährigen Harxheimerin falsch ein und touchiert diese. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

