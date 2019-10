Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in der Schulstraße

Undenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, touchiert aus unbekannten Gründen den rechts am Fahrbahnrand befindlichen Gummipoller in der Schulstraße in Undenheim. Hierbei bricht dieser im unteren Bereich ab. Im Anschluss entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 37 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Oppenheim unter der Telefonnummer 06133/9330, Zeugen, die in der Zeit vom 24.10.2019, 18:00 Uhr bis zum 25.10.2019, 06:30 Uhr sachdienlichen Angaben zum Unfallflüchtigen machen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell