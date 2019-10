Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit schwer verletzter, alleinbeteiligter Fahrerin

Bodenheim (ots)

Am 24.10.2019, um 14:40 Uhr, kam es in der Gaustraße in Bodenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 75-jährige, alleinbeteiligte Fahrerin aus Mainz, schwer verletzt wurde. Diese befuhr mit ihrem PKW die L 413 von Gau-Bischofsheim kommend in Richtung Bodenheim. In Höhe des Ortseingang Bodenheim kam sie, aus bislang noch ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Verkehrsschilder und eine Straßenlaterne und stieß anschließend ungebremst frontal gegen einen massiven Straßenbaum. Durch die Wucht des Anstoßes wurde die Fahrerin schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem PKW entstand Totalschaden. Dieser wurde abgeschleppt.

