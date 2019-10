Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Einbruch in Schrebergarten/Gartenhaus

Gau-Bischofsheim, Neuwiese (ots)

Im Zeitraum der vergangenen Woche wurde in Gau-Bischofsheim, Neuwiese, Zuweg zum Weingut Wagner, in einen Schrebergarten eingebrochen. Das Vorhängeschloss des Gartenhauses wurde durchtrennt und es wurden Elektrogeräte sowie Gläser entwendet. Schadenshöhe ca. 600,- Euro. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Oppenheim, 06133-9330.

