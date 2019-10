Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Außenspiegel abgetreten

Nierstein, Bahnhof, P+R (ots)

Am Freitag Nachmittag, 18.10.19, gegen 16:15 Uhr beobachtet ein Zeuge, wie 4-5 Jugendliche auf dem Park+Ride-Parkplatz hinter dem Bahnhof Nierstein Spiegel an Fahrzeugen abtreten. Die Jugendlichen laufen dann in Richtung der anderen Seite des Bahnhofs davon. Als Schäden können anschließend an einem Fahrzeug beide Außenspiegel abgetreten festgestellt werden. Zur Beschreibung kann der Zeuge nur angeben, dass einer ziemlich klein und dick war, einer war mit einer schwarzen Jacke bekleidet mit auffälligen orangenen Streifen bekleidet und trägt eine Elvis-Frisur und einer hat blonde kurze Haar, ist sehr dünn und hat eine Piepsstimme. Wer kann Hinweise zu diesen Jugendlichen geben. Hinweise bitte an die Polizei Oppenheim, 06133-9330

