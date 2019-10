Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Harxheim (ots)

Am 18.10.2019 zwischen 09:00 h und 17:00 h beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken das Regenfallrohr der Apotheke in Harxheim, In den Rohrwiesen 16. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Oppenheimer Polizei zu melden.

