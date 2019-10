Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Bauzaun beschädigt, Schutt abgeladen

Harxheim, L425 (ots)

Im Zeitraum vom 16.10.19, 16:00 - 17.10.19,06:30 Uhr wurde an der Einfahrt eines Wirtschaftswegs vor Harxheim, aus Richtung Mainz kommend, ein Bauzaun beschädigt. Vermutlich hat ein Lkw oder ein größeres Fahrzeug mit Anhänger auf dem Wirtschaftsweg gewendet und dabei den Bauzaun beschädigt. Anschließend wurde ein größerer Haufen Mischschutt (Erde, Holz, Steine) auf dem Wirtschaftsweg abgeladen, so dass dieser nicht mehr befahren werden kann. Wer hat Beobachtungen zum Abladevorgang gemacht; Hinweise an die Polizei Oppenheim, 06133-9330

