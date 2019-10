Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrskontrolle, viele Verstöße

Harxheim, Orstdurchfahrt (ots)

Am Mittwoch Vormittag, 09.10.19 von 08:00 - 12:30 Uhr wurde in Harxheim die Ortsdurchfahrt (wegen der Bauarbeiten durch Z 250 - Durchfahrtverbot - gesperrt) durch Kräfte der Bereitschaftspolizei kontrolliert. Insgesamt wurden in dem Zeitraum 50 Verstöße festgestellt die mittels Verwarnung geahndet wurden. Zudem waren 4 Fahrzeugführer nicht angegurtet und bei zwei Fahrzeugen waren abgefahrene Reifen zu beanstanden. Die betroffenen Fahrzeugführer waren trotz Verwarnungsgeld zum größten Teil einsichtig über ihr Fehlverhalten.

