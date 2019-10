Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Uelversheim, Zehntstraße (ots)

Auf einem Parkplatz in der Zehntstraße stellt ein 32-jähriger Uelversheimer sein Fahrzeug am Abend des 08.10.19 gegen 23:00 Uhr ab. Als er am folgenden Morgen gegen 08:00 Uhr zu seinem Fahrzeug kommt, stellt er einen Schaden im Heckbereich (Stoßstange und Parksensoren beschädigt) fest, der auf ca. 500,- Euro geschätzt wird. Der Verursacher hat keine Nachricht am Fahrzeug hinterlassen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Oppenheim, 06133-9330, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell