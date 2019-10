Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfall mit Leichtverletzten

Nackenheim, Mainzer Straße (ots)

Am Dienstag , 08.10.19 gegen 14:15 Uhr befahren eine 45-jährige Bodenheimerin, eine 39-jährige aus Selzen und ein 22-jähriger aus Ober-Olm die Mainzer Straße von Bodenheim nach Nackenheim. In Höhe des Einkaufsmarktes Netto will die vorausfahrende Bodenheimerin nach links auf den Parkplatz des Nettomarktes abbiegen, muss aber wegen Gegenverkehr anhalten. Die hinter ihr fahrende Selzerin kann noch anhalten, der folgende junge Mann aber nicht mehr. Er versucht noch auszuweichen, kollidiert aber doch mit dem Fahrzeug vor ihm und schiebt dieses noch auf das vorderste Fahrzeug. Er selbst kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt dort gegen einen Grundstückszaun. Der Verursacher und die beiden Insassen des Fahrzeuges vor ihm werden durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich in Mainzern Krankenhäusern verbracht. Deren beide Fahrzeuge sind auch nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9.500,- Euro geschätzt

