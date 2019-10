Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall

Nierstein, Mainzer Str. (ots)

Am Dienstag Morgen, 08.10.19, gegen 07:25 Uhr wollte ein 21 jähriger Niersteiner von der B9 (Mainzer Str.) nach links in die Große Fischergasse abbiegen. Hierbei befuhr er gesonderte Linksabbiegespur. Er entschied sich dann doch anders und fuhr über eine Sperrfläche geradeaus weiter und kollidierte hierbei dann mit dem Pkw eines 49-jährigen Dienheimers, der ebenfalls in Richtung Mainz unterwegs war und gerade an ihm vorbeifahren wollte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro.

