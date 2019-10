Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: B9, Höhe Ludwigshöhe

Oppenheim (ots)

Am 08.10.2019 kam es gegen 17:30 Uhr auf der Bundesstraße 9, Höhe Ludwigshöhe, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Begegnungsverkehr. Derzeit laufen noch Bergungsarbeiten. Ein Verkehrsunfallbeteiligter musste aus seinem Fahrzeug durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Fahrtrichtungen sind zwischen AS Oppenheim-Süd und AS Guntersblum-Nord derzeit voll gesperrt.

Weitere Pressemeldung folgt.

