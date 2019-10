Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht mit hohem Fremdschaden

Harxheim (ots)

Ein 75-jähriger Harxheimer parkte seinen blauen Pkw Mazda 3 in der Untergasse 17 entgegengesetzt der Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand. Im Zeitraum von 04.10.2019, 04.45 Uhr bis 05.10.2019, 09 Uhr stieß -vom Schadensbild her- vermutlich ein landwirtschaftliches Kfz. bei der Vorbeifahrt gegen den Pkw hinten rechts und beschädigte ihn hierdurch erheblich (Stoßstange, Heckklappe, Rückleuchte), so dass ein Fremdschaden von ca. 3500 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hierzu sucht die Polizeiinspektion Oppenheim unter der 06133-9330 Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können.

