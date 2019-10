Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss pp.

Bodenheim (ots)

Am 05.10.2019, vermutlich gegen 01.30 Uhr kam es in der Klara-Mayer-Straße, Höhe Haus Nr. 72 zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen VW-Golf, Typ 4 befuhr die genannte Straße und stieß, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinflusses gegen den geparkten Pkw (Audi) einer 32-jährigen Mainzerin, wodurch an dem Audi ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand. Am Verursacher-Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Anstatt die Geschädigte oder ersatzweise die Polizei zu verständigen, hinterließ man lediglich einen Notizzettel mit der Anschrift des verursachenden Pkw-Halters. Dies ist nicht ausreichend, so dass der Verdacht einer Unfallflucht besteht und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Im Rahmen der nachträglichen Unfallaufnahme ergaben sich Probleme hinsichtlich der Fahrereigenschaft. Der ständige Nutzer, ein 20-jähriger Bodenheimer leugnete, selbst gefahren zu sein und benannte einen Kumpel aus Mainz (21 Jahre), der keinen Führerschein hat. Dieser leugnete ebenfalls gefahren zu sein. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt wurde bei beiden potentiellen Fahrern die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, da beide, selbst noch am Samstagmorgen, alkoholisiert waren.

Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei unter der 06133-9330 Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und der Fahrereigenschaft machen können.

