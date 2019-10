Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht mit hohem Fremdschaden

Nackenheim (ots)

Ein 42-jähriger Undenheimer parkte seinen blauen Pkw Audi A6 mit Hamburger-Kennzeichen am 04.10.2019, zwischen 08.15 Uhr und 09.45 Uhr in der Straße "Im Brühl", Höhe Haus Nr. 3. Ein zurzeit unbekannter anderer Pkw-Fahrer beschädigte den Audi an der hinteren linken Tür, hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizeiinspektion Oppenheim sucht unter der 06133-9330 Zeugen, die Angaben zum Unfallflüchtigen geben können!

