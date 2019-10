Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Unfallflucht

Nierstein, Pestalozziostraße (ots)

Der Unfallverursacher befährt am Dienstag, 01.10.19 gegen 17:45 Uhr die Pestalozzistraße (B420) in Richtung B9. In Höhe des Anwesens Nr. 9 streift er beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges und beschädigt diesen. Der Verursacher kümmert sich nicht um den Schaden und fährt weiter. Der Schaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Hinweise über Beobachtungen bitte an die Polizei in Oppenheim,06133-9330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oppenheim



Telefon: 06133 9330

E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de

http://ots.de/oBsLxT

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell