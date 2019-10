Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Außenborder gestohlen

Nackenheim, Hafen, Bootsanleger (ots)

Im Zeitraum vom 30.09.19, 14:00 Uhr - 01.10.19, 11:00 Uhr (Montag auf Dienstag) wurden an zwei Booten, die am Bootsanleger Nackenheim festgemacht sind, die Außenbordmotoren entwendet. Die Boote wurden an das Ufer gezogen und nach Durchtrennung der Kabel wurde der Motor entfernt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000,- Euro. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat melde diese bitte der Polizei in Oppenheim, 06133-9330.

