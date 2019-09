Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Fahrt unter Drogeneinfluss

Oppenheim (ots)

Am 27.09.2019, gegen 18:00h befuhr ein 53-jähriger Mann aus Dienheim mit seinem PKW die B 9 in Oppenheim in merklichen Schlangenlinien in Richtung Dienheim. Bei der Kontrolle des Fahrers stellten die Polizeibeamten erste Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum fest. Ein folgender Drogenschnelltest erbrachte ein eindeutiges Ergebnis. Der Mann hatte ganz offensichtlich diverse Betäubungsmittel konsumiert. Zur beweissicheren Feststellung wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

