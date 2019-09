Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Geparkter Pkw angefahren - Verursacher flüchtig

Guntersblum (ots)

In Guntersblum, Hauptstraße 23, in Höhe des dortigen Elektrogeschäfts, wurde gestern, 26.09.2019, im Laufe des Morgens, ein dort geparkter Pkw angefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Beim Verursacher könnte es sich um ein helles Fahrzeug handeln, welches seitlich in Höhe von ca. 40 bis 65 cm verkratzt sein müsste.

Hinweise nimmt die Polizei Oppenheim entgegen: Tel.: 06133-933100

