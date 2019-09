Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Ein 64-jähriger Schwabsburger hat am Samstag, 21.09.2019, gegen 18:55 Uhr in der Hauptstraße an seinem Wohnort einen Verkehrsunfall mit einem geschätzten Schaden von etwa 15.000 Euro verursacht. Der Mann wollte mit seinem Auto aus der in Längsaufstellung abgestellten Parklücke ausparken. Hierbei beschleunigt er zu stark und stößt zunächst gegen das vor ihm stehende Auto. Er setzt dann zurück und stößt ebenfalls gegen das hinter ihm abgestellte Auto. Beim nochmaligen nach vorne fahren stößt er ein zweites Mal gegen das vor ihm stehende Auto. Daraufhin setzt er wieder zurück und stößt gegen ein drittes Fahrzeug. Dieses wird durch den Anstoß gegen einen Hauseingang geschoben, der hierdurch ebenfalls beschädigt wird. Beim Antreffen des Fahrers durch die Polizei gibt dieser zuerst vor, dass sein Auto einen technischen Defekt hätte. Die Polizei stellt jedoch fest, dass der Fahrer alkoholisiert ist, was eher als unfallursächlich eingestuft werden kann. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,19 Promille. Dem Fahrer wird im weiteren Verlauf eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen. Der Führerschein wird ebenfalls sichergestellt. Die Hauptstraße in Schwabsburg musste bis 21:30 Uhr gesperrt werden. Die vier beteiligten Fahrzeuge wurden allesamt abgeschleppt.

